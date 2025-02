Nando Orsi, intervistato oggi da Il Mattino, parla così di Alex Meret e del suo rendimento in questo anno: "È il valore aggiunto di questo Napoli e lo è sempre stato, al di là delle critiche. Alle volte essere una brava persona è un malus, invece mi sembra che abbia anche una grande personalità. Quest’anno sta facendo una parata importante a partita. Gli errori li fanno tutti. Per me è tra i migliori portieri italiani, secondo solo a Donnarumma".