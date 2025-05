L’Inter? Attenzione perché è un’altra squadra che non molla niente. Conosco bene Inzaghi e so che farà di tutto per arrivare all’ultima giornata con lo scudetto aperto. Forse l’allenatore gestirà alcuni giocatori, come Lautaro e Thuram: loro devono arrivare in forma per la finale con il Paris Saint Germain. Il Napoli ha conquistato molti punti con la forza della testa: squadra centrata. L’Inter oltre le qualità mentali ha anche quelle tecniche, ma oggi questo scudetto lo potrà perdere soltanto il Napoli.