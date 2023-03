UFFICIALE – Napoli, Osimhen salta il Milan: lesione distrattiva. I tempi stimati

Victor Osimhen non ci sarà contro il Milan e non soltanto, lo stop sarà di almeno qualche settimana: il comunicato del Napoli

Si ferma Victor Osimhen in casa Napoli. L'attaccante non ci sarà contro il Milan e non soltanto, lo stop sarà di almeno qualche settimana. Ecco il comunicato diramato oggi dal Napoli sulle condizioni del centravanti: