Sky – Inter, la probabile formazione: pole de Vrij, scelti esterni e attacco

Simone Inzaghi per Inter-Fiorentina di domani dovrà fare a meno di tre giocatori, forse quattro. Oltre agli infortunati Calhanoglu e Skriniar, mancherà infatti anche D’Ambrosio per squalifica e c'è in bilico Dimarco. Ecco la probabile formazione nerazzurra secondo Sky Sport per il match con i viola di San Siro.