Padovan: “Inter non ha due squadre e ieri si è visto. Alcuni giocatori non all’altezza”

In studio a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha commentato così il pareggio in rimonta dell'Inter in Champions League: “Pari Inter col Benfica dopo i tanti cambi? Ci sono giocatori non ancora all’altezza e alti non pronti. Va bene il turnover di Inzaghi se pensi al Napoli, va male se vuoi un risultato immediato. L’Inter con alcuni titolari dentro ha poi rischiato di vincere, ma prima no. L’Inter non ha 22 titolari, ha 11 titolari e 5/6 all’altezza degli altri. Gli altri non sono ancora pronti invece e si è visto ieri. Frattesi è un giocatore molto dinamico e tecnico, lo dimostra quel gol arrivato in girata su cross di Acerbi”.