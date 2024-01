Padovan: “Derby d’Italia? Alla Juve andrebbe bene anche il pareggio: vi spiego”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così della corsa scudetto in Serie A tra Inter e Juventus

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Inter-Juventus? Lo scontro diretto è un discorso a parte, la Juve può giocare anche per il pari. L’Inter dovrà recuperare una gara, ma alla Juve andrebbe bene anche pareggiare secondo me. I nerazzurri poi dovranno comunque recuperare la partita contro l’Atalanta… Tutto strizza l’occhio alla Juve in questo momento, ma è un’illusione ottica al momento”, le sue dichiarazioni.