"Il fallimento è quasi totale, manca solo che non si qualifichi nelle prime 4. In una settimana esce dalla Champions e dalla Coppa Italia, non ha mai convinto e giocato bene nonostante sia quarta. Motta ha certificato la sua inadeguatezza alla Juventus, a fine stagione sarà esonerato, non credo prima, arriverà un altro allenatore. La Juve ha perso un altro anno dopo i tre persi con Allegri, con Allegri ha vinto solo la Coppa Italia"

"Non è più questa la Juve che può aspettare Godot, avrei detto Motta out anche in caso di finale di Coppa Italia. Non so se l'avrei detto in caso di vittoria, però Motta è stato troppo limitato, ha avuto troppi alti e bassi. La squadra non si è mai espressa in maniera convincente, non ho visto grandi differenze tra ieri e il match col Lecce. Motta si vergogna, questa partita è stata preparata poco e male. Non ha messo in guardia la squadra, non ha rispettato l'Empoli e l'Empoli l'ha punita e poteva farlo ben prima dei calci di rigore"