Padovan: “Fischietti per Lukaku? Reazione eccessiva. Thuram all’Inter…”

"Ha fatto più di quanto mi aspettassi, ha segnato non poco per uno come lui che non è una prima punta", dice Padovan su Thuram

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato così di Lukaku e di Thuram in vista di Inter-Roma:

"Lukaku ha la capacità di farsi trovare da tutti, in area ma anche fuori. Lo cercano sempre ma non si fa trovare solo in zona gol. In Europa League ha sempre segnato, è un giocatore straordinario e chi, torno su un rimpianto, come Allegri lo aveva indicato come nuovo centravanti non aveva sbagliato, senza togliere nulla a Vlahovic che il suo lo fa sempre. Ma Lukaku è una sentenza e una certezza, ne hanno bisogno l'allenatore e i suoi compagni"