Chiellini: “Scommesse? Lo studio è un’arma contro le derive nel calcio. I giovani…”

"Il mondo del calcio è un po' una bolla", prosegue Chiellini, in videocollegamento per la presentazione del progetto My Kickoff in Usa, percorso di borse di studio per calciatori e calciatrici, presentato da Fondazione Agnelli a Milano. "Capita che a 16 anni si guadagni più soldi di quelli che i genitori hanno guadagnato nella loro vita, si vive in alberghi e ci isola con i social. È chiaro che la soluzione non sia solo questa, ma di sicuro lo studio può essere di aiuto per gestire certe situazioni".