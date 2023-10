Padovan: “Inter crea e capitalizza tanto. Sanchez? Se segna anche lui vuol dire che…”

"L'Inter in Champions l'ho vista molto bene, non è una squadra che ti toglie il sonno ma fa tutto molto bene, e lo fa anche con i rincalzi. Non ero propenso al ritorno di Sanchez ma se anche Sanchez si mette a segnare, vuol dire che l'Inter è una macchina che produce molto, produce molti gol e azioni, capitalizza in maniera considerevole. Qualche volta c'è qualche sbandamento in difesa, in Champions c'è stato col Salisburgo. L'Inter è tornata subito ad avere forza, coerenza nel gioco. Per me è una partita chiusa per la Roma e sbilanciata per l'Inter. Mourinho ha diavolerie in corpo e in testa per mettere in difficoltà l'Inter ma questa volta non credo che la farà"