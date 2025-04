In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del momento dell'Inter dopo il ko di ieri nel derby

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del momento dell'Inter dopo il ko di ieri nel derby:

"O il gioco di Conceicao o più probabilmente il gioco del Milan trovano la miglior ispirazione con l’Inter. Ieri sera i nerazzurri avrebbero potuto segnare più volte e indirizzare la partita. Ma dal gol del Milan in poi, l’Inter non ha mai reagito e questo è un sintomo davvero molto preoccupante secondo me. Ora dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, i rossoneri avranno la finale di Coppa Italia e potranno vincere il secondo trofeo.