Padovan: “Inter farà gara seria col Frosinone e vincerà. E il messaggio alla Juve…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così dell’Inter verso il match col Frosinone di questa sera. “La squadra di Inzaghi non dovrebbe essere stanca, in Champions ha vinto facendo molto turnover questa volta. La forza e l’attrezzatura complessiva è nettamente più forte di quella del Frosinone e secondo me i nerazzurri non avranno problemi. L’Inter ha una forte motivazione: tornare prima e dire alla Juve che non c’è possibilità per nessuno. Credo che non ci siano dubbi: l’Inter farà la sua partita seria. La squadra nerazzurra vincerà e andrà a più 8 sul Milan. Juve-Inter non mi immagino poi un pareggio, per me il 26 i nerazzurri si possono staccare per lo scudetto”.