Padovan: “L’Inter a Firenze vincerà. Andare ora a -4 dalla Juventus…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così della corsa scudetto in Serie A tra Inter e Juventus

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così della corsa scudetto in Serie A. “La Juve con l’Empoli gioca prima, 4 punti di vantaggio potrebbero creare un po’ di ansia all’Inter. Ma non credo, è una squadra matura, adulta, in grado di fronteggiare questi situazioni. L’Inter è convinta e risulta, per me va a Firenze e vince anche senza gli squalificati. Resterà la differenza di un punto”, le sue parole.