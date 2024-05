"L'Inter ieri ha perso ma non perderà altre partite, ne va del prestigio, della serietà del risultato. Lautaro non segna da febbraio, molto tempo. L'astinenza di Lautaro c'è sempre stata, per fortuna dell'Inter non c'è stata nel momento decisivo. Quest'anno ha segnato sempre, ha smesso di segnare quando non serviva più perché l'Inter aveva già quasi vinto lo scudetto. La grande forza dell'Inter è che è un collettivo, ha segnato anche senza Lautaro. Ma Lautaro quasi tutti gli anni ha avuto quasi due mesi di astinenza, prima era a dicembre, ora a marzo-aprile e ora chissenefrega. Questo conferma che l'Inter ha bisogno di un altro bel bomber, ha preso Taremi e ha fatto bene. Arnautovic andrà via, Sanchez non sarebbe neanche dovuto tornare anche secondo me. L'Inter ha bisogno di 4 attaccanti"