Padovan: “L’Inter dimostrerà di essere più forte, vincerà lo scudetto staccando la Juventus”

"Bisogna essere dei creduloni o degli illusi per pensare che l'Inter di Simone Inzaghi si faccia condizionare in qualche modo dall'attuale primo posto della Juventus. In primo luogo, perché stasera deve giocare la finale di Supercoppa, a Riyad, e non può perdere energie e concentrazione dietro un sorpasso solo teorico. In secondo luogo, perché l'Inter sarà pure seconda per la classifica, ma con una partita in meno da giocare non è stata ancora scavalcata da nessuno".