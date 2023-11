Padovan: “Investire sugli italiani, l’esempio di Juve e Inter. Nei nerazzurri chi potrebbe…”

Su Calciomercato.com, Giancarlo Padovan sottolinea l'importanza per i club di investire sui giocatori italiani. Il giornalista porta come esempio Inter e Juve. "Non è necessario essere nazionalisti o sciovinisti per invocare l’impiego di calciatori italiani nelle nostre squadre di club. Ovvio che ne trarrebbe vantaggio la Nazionale, meno ovvio che avendo un gruppo di forte tendenza indigena sarebbe più facile dare identità alla squadra. In questo senso e, forse, per necessità si stanno muovendo sia l’Inter che la Juventus, le due squadre che domenica sera si sfideranno per stabilire di chi sarà la leadership momentanea della serie A".