Padovan: “Nazionale piatta, serve rinnovamento: ieri Mancini ha capito che…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato dopo il ko di ieri dell’Italia con la Spagna in Nations League. “La Nazionale è piatta, dal gioco all’allenatore e i giocatori, che sono stanchi dopo la lunghissima stagione.

Penso che Mancini alla fine resterà e perché vorrà provare a vincere il Mondiale, ma ieri ha capito che serve un rinnovamento profondo e immediato in questa Italia, subito. Quando togli Immobile, devi mettere Retegui, non Chiesa. Qualcosa nelle scelte non ha funzionato ieri. Ora bisogna tornare al modulo che ci ha fatto vincere, più consono per allenatore e giocatori”, le sue dichiarazioni.