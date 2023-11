A Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così verso Napoli-Inter. “Sarà una bella partita, uno scontro diretto importante di cui forse può approfittare la Juve. È molto difficile per i bianconeri la trasferta di Monza. L’Inter si fa preferire per la determinazione in questo momento sul Napoli e gli attaccanti vedono di più la porta. Credo l’Inter a Napoli sia favorita. In caso di pari, chi insegue può approfittarne”.