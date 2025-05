Le parole del noto giornalista a proposito dei nerazzurri ora in lotta con il Napoli per il campionato

"L'errore che farà Inzaghi a riproporre i titolari. Quando ha messo dentro le riserve, che non sono così, ha evocato quella leggerezza che ha fatto la differenza. Quando ha messo dentro i titolari ha fallito. Se Inzaghi continuerà a giocare con le seconde linee farà più risultati che con i titolari adesso. Il Napoli non perderà lo scudetto perché non sono certo che l'Inter faccia sei punti. Incontro una Lazio che se la gioca ancora e poi il Como è stato il castigamatti di questa stagione".

"Ha utilizzato poco le seconde linee, la squadra è scarica e non vede l'ora di finire le partite. Ne ha di brave di riserve. ADL ha speso 150 mln per fare la rosa, è vero che ne ha recuperati 75 vendendo Kvara, ma ha preso buoni giocatori. E poi non si può tenere fuori Raspadori, troppo ricco di colpi che possono determinare. Sono un ammiratore di Conte, ha fatto un grande lavoro e con tre partite di cui due in casa non puoi perdere lo Scudetto. E non lo perderà".