"Quando hai queste occasioni, devi segnare. Soprattutto se sei l'Inter che non ha problemi in attacco con Thuram e Lautaro. Invece Thuram ha avuto una serata non buona e l'Inter ha pagato. Forse anche io sotto sotto pensavo che l'Inter ce l'avrebbe fatta, che era superiore ma abbiamo sopravvalutato l'Inter dicendo che dopo il City c'era solo l'Inter. Non è così perché la Champions è così. L'Atletico è modesto in campionato ma in Champions è stato straordinario, i campioni che ha non hanno sbagliato"