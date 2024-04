"Se non fai gol lì vuol dire che hai dei problemi. Vlahovic ha dei problemi da sempre, alla Juve ha avuto una buona stagione al primo anno ma poi è diventato un giocatore incomprensibile. Fa anche dei grandi gol e va ricordato che è il secondo marcatore del campionato ma ne sbaglia una quantità devastante. Per un asfittico come Allegri è un problema. La Juve, se avesse segnato, avrebbe poi difeso i tre punti. Alla fine invece si è accontentato del pari. Mi chiedo dove voglia andare questa Juve, fa bene a guardare al quinto posto. Anche quello non sarebbe da scartare. Siamo sicuri che la Juve abbia ipotecato la finale di Coppa Italia? E può davvero pensare di vincerlo? Si sta chiudendo mestamente quest'anno per la Juventus e mestissimamente per Allegri che in tre anni, per cose sue e della società, non ha vinto niente"