"Se fosse stato un altro allenatore, uno di questi paraguru sarebbe stato esaltato ma una cosa certa è che il calcio attuale è stato molto influenzato da Gasperini in questi anni. Ha 3-4 allievi? Ma non solo. Quando Gasperson, io lo chiamo così, giocava 1 contro 1 per primo tutti dicevano 'Ma pensa'. Anche Real-City dell'altro giorno, per esempio, è stata così. Tanti uno contro uno, tutti ormai accettano che i difensori siano da soli contro gli attaccanti. E Gasperini comunque si rifà al calcio totale dell'Olanda"