Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha commentato così la delicata situazione che sta vivendo l'Inter campione d'Italia in questi giorni:

"Zhang sta perdendo l'Inter. Potremmo già scrivere che Zhang ha perso l'Inter, tutti i segnali portano a questo. Lui spera ancora in una soluzione concordata, ma evidentemente Oaktree non è disponibile. Ha deciso di tenersi l'Inter per poi rivenderla. Difficilmente si scapperà da questa soluzione".