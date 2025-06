Ronaldo Tomaz , padre di Luis Henrique, segue con attenzione la carriera del figlio. Passato dal Marsiglia all'Inter, sul brasiliano le aspettative sono alte. "Vederlo giocare in un Mondiale, con la maglia dell'Inter, è una grande emozione. È una cosa che abbiamo visto solo in TV. Oggi c'è mio figlio. Vedere mio figlio arrivare a questo livello, dopo tanta fatica, è una grande gratificazione. Se lo merita", dichiara il padre dle giocatore a GloboEsporte.

"È un momento nuovo, in un nuovo club, con nuovi compagni di squadra... È normale che ci voglia un po' di tempo per adattarsi, ma sono sicuro che supererà questa fase in fretta. Ho parlato con lui e vedo che è estremamente concentrato nel vivere al meglio questo nuovo capitolo della sua carriera. Siamo fiduciosi che contro il Fluminense lo vedremo più rilassato in campo".