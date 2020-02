Il padre di Wanda la attacca di nuovo: “Persa nella sua fama, avrei spaccato la testa a chi…”

Il padre di Wanda Nara, Andrés, è diventato di nuovo nonno. Una nota rivista argentina lo ha contattato per parlare della nascita del nipote, figlio di Zaira Nara ma l’uomo ha spostato ancora una volta l’argomento e la discussione su Wanda: “Mio nipote? Ho scritto a Zaira e lei mi ha risposto che sono molto felici. Sono lontani perché si trovano a San Martin de los Andes, il che complica un po’ le cose. Ho visto le foto di Viggo ed è uguale a Zaira da piccola. La stessa faccia, gli stessi capelli neri. Il rapporto che ho con Zaira è totalmente diverso rispetto a quello con Wanda. Era tutto più semplice con lei e lei ha un altro atteggiamento. Non ho mai chiesto a Zaira di aiutarmi nella mia relazione con Wanda. Non voglio che nessuno intervenga”.

Poi ha rincarato la dose: “Qui c’è confusione. Alcuni pensano che io sia disperato per il mio rapporto con lei. Dopo la sua intervista con Gente non ho parlato e le ho risposto attraverso i media. Vorrei che lei chiarisse questa cosa ad un certo punto. È persa nella sua fama e nei suoi soldi. Sento che Wanda dovrebbe imparare diverse cose da Zaira. Quando uno capisce di aver fatto una cavolata… sono il primo a dire che mi sbagliavo. Zaira ha capito la situazione e si è messa nei miei panni e Wanda no. Continua con quel discorso che non capiamo che uno ha una vita. La capisco. L’ho sempre accompagnata e avrei voluto spaccare la testa a coloro che parlavano male di lei. La madre ha sbagliato diverse volte e di lei non hanno detto nulla”, ha concluso il padre di Zaira e Wanda.

(Revista Caras)