Il padre di Wanda: “Stavolta ha esagerato. Non devo lodare Mauro: se lui avesse più giudizio…”

Wanda Nara ha rilasciato in queste ore un a lunga intervista alla rivista Gente in cui ha confessato che suo padre è la grande delusione della sua vita. La risposta di Andrés Nara non si è fatta attendere: “Il testo dell’intervista è molto forte. Ha esagerato molto perché non c’era nulla da parte mia. Ci sono pressioni esterne su di lei per farla arrivare a quella conclusione. Mi sorprende perché dimentica le cose che ho fatto per lei come fa ogni padre per le sue figlie. Non solo non ho fatto nulla, ma quella sua manifestazione è molto estrema. Non ho mai parlato male di Mauro. Non lo conosco. Non devo lodare Mauro. Non sono interessato. Con me Maxi è stato impeccabile e non lo dimenticherò. Dicono che ho accordi commerciali quando non ho mai fatto nulla. Ho sempre consigliato. Non ho un accordo commerciale. Qui ci sono confusioni estreme. Non mi interessano la fama e il denaro che hanno. Mi sarebbe piaciuto avere un rapporto più normale con mia figlia e separare questo tipo di sentimenti che la ferivano”, ha continuato il padre di Wanda in una conversazione con il giornalista Juan Etchegoyen sul sito di Radio Mitre.

Icardi: “Questo ragazzo, oltre ad essere molto giovane e senza esperienza, ha vissuto una vita in Europa, non dovrebbe trovare divertente che io parli bene di Maxi. Una persona con più giudizio mi capirebbe e mi rispetterebbe come il padre del suo grande amore”, ha detto con rabbia quando ha parlato di Mauro Icardi.

Un chiarimento? “Questa non è una richiesta di vederla o altro. Ogni ruolo ha un significato e una logica. È confusa e non ha consigli fidati. Vive con questo ragazzo e la gente fuori vuole stare bene con lui. Sono tutte pressioni e non ci sono cose mie che lo avrebbero disturbato. Mi ha detto che stavo uscendo con Maxi in posti diversi. Non sono mai stato d’accordo con le sue infedeltà. Lei lo sa. Non capisco le cose che sta dicendo. Vorrei chiarire le cose.”

“Deve essere più precisa quando dice che l’ho delusa. Apre una serie di cose e di speculazioni. Se me lo dice in faccia, la elimino dalla mappa. Voglio pensare che sia stata una cattiva interpretazione della rivista. Non sto dicendo che non l’abbia detto. Per dire qualcosa del genere devi essere più precisa. Se parliamo e chiariamo le cose e ci sarà ancora quel concetto, vedrò cosa fare”, ha concluso aggiungendo: “Ho dovuto affrontare situazioni estreme per continuare a privilegiare soprattutto mia figlia. Fino a quando non chiarirò questa situazione, amerò le mie due figlie. Questa sua dichiarazione è stata molto forte. Forse avrebbe voluto che io mi avvicinassi e combattessi per vedere i miei nipoti. Potrebbe pensare che non abbia combattuto per la famiglia ma non è stato così”.

(Radio Mitre)