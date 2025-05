Antonio Paganin, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il 2-2 tra Inter e Lazio:

"E' stato un hara-kiri dell'Inter, non ci si può appellare a presunti torti arbitrali. E' stato gettato un campionato quando vincevi 2-0 al Parma, lo hai perso con la Roma e nelle ultime gare. Bastava niente quest'anno per portare a casa il campionato, non ci si è riusciti per vari motivi alla fine".