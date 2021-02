Paganin: “C’è un po’ di delusione, ma non si butta via tutto. Eriksen? Stasera serviva…”

Max Paganin predica pazienza e sottolinea i miglioramenti che l’Inter ha mostrato in campo, nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia: “E’ mancato il passaggio del turno. E’ stata una partita nella quale la Juventus ha fatto meglio nel possesso palla nel primo tempo. Le occasioni più importanti le ha avute la Juventus. Fa una grande differenza il fatto che l’Inter dovesse per forza vincere. La Juve è stata costretta a difendersi e a non dare profondità all’Inter. Nella fase di costruzione spesso la Juve è andata in difficoltà. C’è un po’ di delusione per il non passaggio del turno. Un risultato allo Stadium in questo modo fa comunque ben sperare. Cambi? Sensi ha fatto un po’ più di fatica. Succede. Il possesso palla della Juventus è stato sterile. Il percorso di crescita c’è, non si butta via tutto. La prestazione va salvata. Serve qualcosa in più, serve sbloccare il risultato in queste partite. La partita va rivista con la giusta ottica per capire cosa andava fatto meglio. Se rimane solo la delusione vedi tutto sfuocato. Per il percorso di crescita ci vuole pazienza”.

“Eriksen? Facendolo giocare come play non l’ha provato come mezz’ala. Non è un incursore. Stasera serviva un giocatore che attaccasse di più lo spazio. In fase di costruzione ha fatto bene. Tutti i palloni giocati da Eriksen li ha giocati in maniera corretta. Hakimi è cresciuto ulteriormente, ha messo in grandissima difficoltà la Juventus e la Juve ha dovuto abbassarsi. Ricordiamoci che è la sua prima stagione. Barella sta continuando nel suo percorso, è stato poco polemico e ha litigato poco con i suoi avversari. Ha fatto un’ottima gara anche oggi. Quella di stasera è un’altra di quelle partite che l’Inter non ha sbagliato nell’approccio”, ha concluso l’ex giocatore nerazzurro negli studi di Inter TV.