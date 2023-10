Paganin: “Scudetto, Inter ha qualcosa in più rispetto alle altre. Lautaro? Non mi preoccupa…”

Intervenuto nel corso del programma Tutti Convocati, Massimo Paganin è tornato sulla vittoria dell'Inter sul campo del Torino. "Dumfries, Carlos Augusto e Frattesi, tutti subentrati, non hanno abbassato la qualità dell'Inter. Con la vittoria di ieri sera, i nerazzurri si confermano una serissima candidata allo Scudetto. Non mi preoccupa il fatto che Lautaro potrebbe non segnare con la frequenza straordinaria con cui ha segnato in queste prime 9 partite".