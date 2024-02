Sembrava una serata storta, e invece grazie alla svolta voluta all'intervallo da Inzaghi e Farris, che ieri lo ha sostituito in panchina, l'Inter è uscita vincente anche dall'Olimpico di Roma.

Il Corriere dello Sport assegna 7 in pagella allo staff tecnico nerazzurro:

"In panchina Farris. Ha vinto probabilmente la partita che può consegnargli il campionato. Squadra imprecisa nel primo tempo e che, anomalia, viene rimontata. Poi nella ripresa ecco lo “switch” ed esce la vera Inter. Quella che non lascia agli avversari il tempo di ragionare, che pressa, che anche con le giocate individuali riesce a ribaltarla nuovamente per un ko forse anche esagerato. La scossa di Thuram ha risvegliato la squadra e riacceso il miglior gioco della Serie A".