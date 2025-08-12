Intervistato da La Stampa, Gianluca Pagliuca commenta la situazione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è stato escluso dal Psg in vista della Supercoppa Europea e il suo futuro è sempre più lontano da Parigi. "Non capisco perché abbiani preso Chevalier. Donnarumma ha avuto tantissimi meriti nella conquista della Champions. È stato determinante in quasi tutte le partite. Purtroppo è stato inoperoso solo nella finale contro l’Inter".
Pagliuca: “Donnarumma? Fossi in lui andrei al volo da Guardiola. Magari all’Inter…”
"È il più forte del mondo. Credo possa valere qualche milione in più di ingaggio. Immagino che non si siano messi d’accordo sul rinnovo del contratto per motivi economici. L'accusa di non saper giocare bene con i piedi? Mi ricordo le interviste di Luis Enrique dopo le partite con Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Lo elogiava dicendo che è un portiere straordinario. Avrei capito una mossa così in passato, quando c’era stato qualche problema e la critica non gli perdonava niente. Ma dopo questa annata trionfale non ha senso. La questione è economica".
"Fossi in lui andrei al volo da Guardiola. Oppure può anche restare tranquillo per un altro anno al PSG, giocarsi le sue chance e poi liberarsi a zero fra un anno. Magari all'Inter"
