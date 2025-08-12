Intervistato da La Stampa, Gianluca Pagliuca commenta la situazione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è stato escluso dal Psg in vista della Supercoppa Europea e il suo futuro è sempre più lontano da Parigi. "Non capisco perché abbiani preso Chevalier. Donnarumma ha avuto tantissimi meriti nella conquista della Champions. È stato determinante in quasi tutte le partite. Purtroppo è stato inoperoso solo nella finale contro l’Inter".