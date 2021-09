Pagliuca: “Inter la più forte. Handanovic ancora affidabile. Onana? Avrei…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Pagliuca ha parlato della lotta scudetto e della situazione portiere in casa Inter

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Gianluca Pagliuca ha parlato della lotta scudetto e della situazione portiere in casa Inter. "L'Inter ancora per me è la più forte, però il campionato è più livellato. Milan, Napoli, Inter, Lazio, Roma, Juventus, se la giocano queste sei squadre. Spero di vedere un bel campionato, molto equilibrato e che riesca a vincere la squadra che ha meritato".

"Onana? Handanovic non è più giovanissimo anche se secondo me è ancora affidabile. Onana lo conosco poco, l'ho visto giocare qualche volta in Champions, ha fatto qualche buona prestazione, ma il campionato italiano è un'altra cosa. Io avrei optato per un portiere italiano".