Pagliuca: “Sommer mi ha sorpreso. Dirigenza Inter bravissima. Di Gregorio…”

Il punto di forza di Onana era la costruzione del basso che oggi va tanto di moda…

«Quello di saper impostare può essere un valore aggiunto, ma il portiere forte è quello che sa parare. Inutile avere piedi da centrocampista, se poi tra i pali fai errori e subisci gol parabili…».

Quest’anno appare meno brillante del solito il milanista Maignan.

«È forte, ma nelle ultime gare ha fatto qualche errore. Tra lui e Donnarumma la critica utilizza due pesi e due misure…».

In che senso?

«Quando sbaglia Maignan le papere passano sotto silenzio; mentre su Gigio noto un accanimento preventivo. Ogni errore di Donnarumma viene sempre sottolineato e si tende a massacrarlo. Peccato che quando è decisivo in positivo come a Dortmund, dove ha fatto 4 parate decisive per il passaggio del turno in Champions League, non se ne parli. Per me Gigio rimane il portiere italiano più forte, un patrimonio del nostro calcio che andrebbe maggiormente supportato e tutelato».

Chi è in questo momento il miglior portiere della Serie A? — «Scelgo Di Gregorio. Viene meno pubblicizzato rispetto a tanti altri, ma sta disputando un campionato strepitoso. Michele è un ragazzo molto serio e sta facendo benissimo da alcuni anni. Bravo il Monza a crederci e puntarci, quando non lo faceva nessuno. Può fare lo stesso percorso di Vicario».

Domanda secca: chi è oggi il miglior portiere al mondo? —

«Non ho dubbi: il Dibu Martinez e vi dico anche perché…».

Prego.

«Martinez è forte in tutto, non ha in apparenza punti deboli. Comanda bene la difesa, ha grande personalità e non soffre la pressione come dimostrato al Mondiale. E poi tra i pali è esplosivo. A uno così diventa molto difficile fare gol».

(Tuttosport)

