A guidare il gigante argentino arrivato dall’Independiente Rivadavia sarà ovviamente Inzaghi, mentre a spiegargli i segreti del muro scudettato saranno i mattoni che quel muro lo compongono. Acerbi, Pavard, De Vrij, Darmian e Carlos Augusto faranno parte del nutrito gruppo di fedelissimi che durante questa sosta lavorerà alla Pinetina. Al fianco di Palacios ci sarà anche Bisseck, che non è un senatore ma può indicargli la strada. L’Inter un anno fa lo aveva pescato in Danimarca, nell’Aarhus, pagandolo 7 milioni e oggi si gode un gioiello dal valore in continua crescita. La scommessa oggi si chiama Palacios, che con Bisseck condivide la spesa del club (l’argentino è costato 6,5 milioni più bonus) e la carta di identità (Tomas è arrivato in Italia a 21 anni, Yann a 22): adesso tocca a lui", riporta La Gazzetta dello Sport.