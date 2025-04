Giornata speciale per Tomas Palacios: il difensore argentino, di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito al Monza, compie oggi 22 anni. Un compleanno sportivamente amaro per il classe 2003, finito progressivamente ai margini della formazione brianzola, ormai condannata alla retrocessione in Serie B. Arrivato a Milano allo scadere della scorsa sessione estiva di calciomercato, il centrale mancino non è ancora riuscito a lasciare il segno nel campionato italiano, nè in nerazzurro, nè in biancorosso. E oggi, suo malgrado, è diventato l'esempio di ciò che la dirigenza interista non dovrà rifare in futuro.