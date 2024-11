"Palacios svolge il primo allenamento con l'Inter il 6 settembre ed esordisce a Empoli il 30 ottobre, rispettando i tempi dettati dalla cura Simone Inzaghi. L'allenatore campione d'Italia utilizza lo stesso metodo d'apprendistato per i giovani stranieri che provengono dall'estero. Pronti a lavorare con pazienza per cercare di guadagnarsi la sua fiducia, per poi provare a ripagarla sul campo".