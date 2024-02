"Come si ferma questo Milan? Facendo una partita perfetta, sotto ogni punto di vista". Non si scappa dal concetto, per Raffaele Palladino. E il tecnico del Monza lo dice alla vigilia della partita contro i rossoneri, domani alle 20.45. "Affrontiamo la squadra che con l'Inter è la più in forma. Ha tanti campioni, è in fiducia e a mio avviso ambisce ancora allo scudetto".