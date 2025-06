"Da quando ho firmato il mio contratto non c'è stato un solo, singolo, giorno in cui non ho pensato al bene del club - aggiunge - Ho lavorato duramente, dedicando tutto me stesso, per raggiungere gli obiettivi stagionali e posso solo dire grazie ai miei ragazzi per tutto l'amore, la professionalità e la voglia che mi hanno dedicato. Voglio ringraziare la società e il presidente Commisso per tutto il sostegno dimostrato durante la stagione".