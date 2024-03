Alla vigilia di Torino-Monza, il tecnico ha commentato le convocazioni in Nazionale di alcuni sui giocatori come Mota Carvalho e Carboni

Alla vigilia di Torino-Monza, Raffaele Palladino ha commentato le convocazioni in nazionale di alcuni sui giocatori come Mota Carvalho e Valentin Carboni. "Non ho meriti per le varie convocazioni, non voglio fare il finto umile. L'unico merito è quello di aver creduto in questi calciatori".