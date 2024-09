Si è chiusa un'era per quanto riguarda il Pallone d'Oro: per la prima volta dal 2003, infatti, nè Cristiano Ronaldo nè Lionel Messi figurano nella lista dei candidati per la vittoria. I dominatori assoluti del calcio mondiale degli ultimi anni, vincitori di ben 13 delle ultime 15 edizioni (8 l'argentino, 5 il portoghese), lasceranno spazio a nuovi eredi.