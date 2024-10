Delusione per il capitano dell'Inter, reduce da una stagione da protagonista assoluto sia in nerazzurro che con l'Argentina

Piccola delusione per Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter, reduce da una stagione da protagonista assoluto sia in nerazzurro che con l'Argentina e indicato tra i favoriti per la vittoria del Pallone d'Oro (o quanto meno per un posto sul podio o nella top 5), ha chiuso in settima posizione.