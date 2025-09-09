Pallone d’Oro, resta alta la tensione tra France Football e il Real Madrid. Quest’anno…

Il club spagnolo - ricorda Marca - aveva disertato clamorosamente la cerimonia dello scorso anno, in segno di protesta

Matteo Pifferi Redattore 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 20:32)

Continua la frattura tra il Real Madrid e gli organizzatori del Pallone d'Oro dopo che in occasione della consegna del premio lo scorso anno ci fu una rottura nei rapporti tra France Football e Uefa ed il club merengue. Il club spagnolo - ricorda Marca - aveva disertato clamorosamente la cerimonia dello scorso anno, in segno di protesta per la mancata assegnazione del premio a Vinicius.

Fu cancellato il viaggio dell'intera squadra, tra cui dove essere presente il tecnico Carlo Ancelotti (vincitore nella categoria allenatori) insieme a Carvajal, Bellingham, Valverde e, naturalmente, Vinicius, che aveva organizzato una festa a Parigi per celebrare la vittoria e la sua incoronazione come miglior giocatore del mondo.

Il ritiro del Real Madrid creò scalpore lasciando di sorpresa sia gli organizzatori del premio che il mondo del calcio. Ora, per il Pallone d'Oro 2025, i principali candidati sono Yamal, del Barcellona, e Dembelè, del Psg.