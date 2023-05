Palmeiras, guerra ai bagarini: si entra solo con biometria facciale

Infatti agli ingressi di ogni settore dell'impianto erano stati fissati i 'lettori' per rendere possibile la biometria facciale, e così i 37.532 spettatori che hanno assistito al match hanno fatto il loro ingresso passando per questi varchi. Il Palmeiras ha poi fatto sapere che ci sono stati problemi solo nel 3% dei casi, dovuti al fatto che c'era stato chi, nonostante la novità tecnologica, aveva ceduto il proprio biglietto ad altri.

Tutto ciò , ha spiegato la presidente del 'Verdao' Leila Pereira, per "combattere l'azione criminosa dei bagarini, e di questo sono davvero orgogliosa perché stiamo constatando che è valsa la pena impegnarci in questo senso. Con l'installazione degli apparati per il riconoscimento facciale in tutti gli ingressi nello stadio pensiamo di aver trovato una soluzione a un problema grave, quello del 'mercato nero' dei biglietti".