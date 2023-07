Palmeri: “Allegri vincitore del mercato. Come Max ha rovinato i piani dell’Inter”

Il giornalista ha spiegato come Massimiliano Allegri ha rovinato i piani dell'Inter in questa sessione di mercato

Nel suo editoriale per SportItalia, Tancredi Palmeri ha spiegato come Massimiliano Allegri ha rovinato i piani dell'Inter in questa sessione di mercato.

"Se nel calcio tutto è relativo, nel senso che non conta essere forti in sé ma semplicemente esserlo più degli altri, allora al 22 luglio il vincitore assoluto del mercato è Massimiliano Allegri. La Juventus per ora non è migliorata granché, anzi al momento si può dire che sia rimasta allo stesso livello nel complesso, ma da generale che se ne va in guerra Allegri ha adottato il concetto per il quale la priorità sia danneggiare il nemico, a tutti i costi".