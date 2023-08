Palmeri: “Benvenuti nell’era in cui l’Atalanta soffia un calciatore all’Inter”

Il giornalista Tancredi Palmeri, su Twitter, ha commentato con una punta di sarcasmo il sorpasso dell'Atalanta sull'Inter nella corsa a Gianluca Scamacca: "Benvenuti nell'era in cui l'Atalanta soffia un obiettivo di mercato all'Inter. Dopo lo smacco per Lukaku, perdere Scamacca per me è per l'Inter la peggiore notizia. Tra tutti i candidati secondo me era il migliore mixando tutti i livelli: rendimento già dimostrato, potenzialità, pertinenza con il gioco, adattabilità, prezzo, prospettiva, motivazione".