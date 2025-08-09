Nuove idee tattiche, nuove soluzioni e calciatori chiamati di conseguenza a restare sul pezzo. L'avvento di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter segna un punto di svolta rispetto al recente passato. Secondo Tancredi Palmeri su Sportitalia, da attenzionare soprattutto la situazione di Thuram:
Palmeri: “Critiche a Thuram pretestuose, ma occhio perché se arriva Lookman…”
"Il dubbio principale per Chivu è: due mezzepunte o non due mezzepunte dietro Lautaro? E se arriva Lookman, tutte e tre assieme? Come situazione in corso d’opera sicuramente, ma in verità anche al Mondiale per Club quando l’ha fatto con tre attaccanti è stato sempre per recuperare il risultato".
"Quindi anche dovesse essere 3-4-2-1, di partenza sarebbe con una mezzala avanzata, non certo con un terzo attaccante. E se arriverà Lookman, a quel punto Thuram dovrà darsi una smossa rispetto al recente torpore, perché per la prima volta ci sarà vera concorrenza (posto che le critiche precampionato al francese sono state sempre piuttosto pretestuose)".
(Fonte: Sportitalia)
