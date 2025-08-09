"Il dubbio principale per Chivu è: due mezzepunte o non due mezzepunte dietro Lautaro? E se arriva Lookman, tutte e tre assieme? Come situazione in corso d’opera sicuramente, ma in verità anche al Mondiale per Club quando l’ha fatto con tre attaccanti è stato sempre per recuperare il risultato".

"Quindi anche dovesse essere 3-4-2-1, di partenza sarebbe con una mezzala avanzata, non certo con un terzo attaccante. E se arriverà Lookman, a quel punto Thuram dovrà darsi una smossa rispetto al recente torpore, perché per la prima volta ci sarà vera concorrenza (posto che le critiche precampionato al francese sono state sempre piuttosto pretestuose)".