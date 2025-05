Fallimento inter senza titoli? No, Napoli senza coppe, per 8/11 è quello dello scudetto, quindi la mentalità su come si vince ce l’hanno e hanno preso uno dei migliori allenatori in circolazione.

Come si vincono i campionati? Per maggioranza assoluta non relativa, basta uno in più degli altri. La Juve svuotava sempre l’avversario del momento: con chi mi sono giocato lo scudetto? Con la Roma? Benatia e Pjanic. Col Napoli? Higuain. Quell’acquisto vale doppio: per te in Europa perché è un valore assoluto e il doppio in Italia perché ti sei rinforzato e hai indebolito la tua diretta concorrente. L’Inter questa cosa non l’ha fatta e nessuno piange, ma questo deve essere pesato.

Inter in questa stagione hai provato, persino in Coppa Italia dove sarebbe dovuta andare con le riserve contro la Lazio, a spingere il limite più in là. C’era una squadra con un mercato da 200 milioni come la Juve, una squadra con mercato da 70-80 milioni come il Milan e squadra con mercato da 150 milioni (al netto di Kvara e Osihmen) e che ha il cagnaccio per eccellenza Conte che senza coppe é in assoluto il pericolo maggiore per chiunque. Giusto dire che l’Inter è favorita e ha la rosa più profonda ma quando ti poni obiettivo di arrivare in fondo in Champions e ci è arrivata, perdere contro il Napoli di Conte può fare parte dell’ordine delle cose se non ha le coppe.