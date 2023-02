Palmeri: “Gasperini ha fatto le barricate pur di non vendere Demiral all’Inter e poi…”

"Un’annata tale da essersi garantito la conferma. Perché è a -3 dalla Champions, perché ha valorizzato i giovani in ottica mercato futura, e insomma la proprietà vede già crescere il valore. Poi però c’è sempre il suo carattere, che lo vede ergere le barricate per non vendere Demiral all’Inter salvo poi lasciarlo a muffire in panchina. Ma se si accetta quello, tutto scorre".