Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri , giornalista, ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni: "All’Inter inizia il ciclo assurdo di 9 partite in 27 giorni: per 4 settimane consecutive i nerazzurri giocheranno sistematicamente ogni 3 giorni. E anzi si augurano che il ciclo diventi di ben 7 settimane consecutive, una assurdità, con 15 partite in 48 giorni, un abominio, ma vorrebbe dire essere andati avanti sia alle semifinali di Champions che alla finale di Coppa Italia. Tutto molto lontano e molto difficile da realizzare. E’ già sufficientemente arduo così con 9 partite in 27 giorni. Ed è vero che tornano quasi tutti i vecchi infortunati, ma è anche vero che Dumfries e Lautaro si perderanno il trittico Udinese/Milan/Parma.

Ma il dilemma di Inzaghi non è tanto applicare le rotazioni su chi deve alternarsi, ma soprattutto cosa fare di Thuram nella prossima settimana. Perché è evidente che in attacco, causa inaffidabilità dei comprimari, la legge del turnover si applica con più dolore. E’ risaputo che Thuram non sia ancora in stato ottimale. E’ ovvio che il Bayern sia la partita più importante di tutti. Ma è chiaro che ogni partita di campionato sia fondamentale per non sprecare quel jolly di una partita di vantaggio che l’Inter si è regalata sul Napoli. E allora davvero l’Inter può permettersi di portare Thuram al Bayern dopo avergli fatto fare tre partite in una settimana?