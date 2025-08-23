Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri ha fatto la sua personale griglia del campionato, piazzando l'Inter dietro al Napoli:
Palmeri: “Inter dietro il Napoli, ha tante incognite strutturali e rischia per questo di…”
"Era dai tempi di Maradona che il Napoli non era sulla carta favorito per lo scudetto come quest’anno. Il favore per Conte è evidente: una squadra titolare da scudetto a cui è stata aggiunta una panchina lunga (che potrebbe allungarsi ulteriormente), ma in verità con una dorsale nuova nuova che potrebbe tranquillamente essere quella di una squadra campione, tale è Milinkovic-Savic/Beukema/De Bruyne/Lucca (...). Le altre stanno facendo di tutto per aiutarlo".
"A partire dall’Inter, la seconda in griglia di partenza, che ha una rosa che pur invecchiata non può essersi di colpo rincretinita per quanto traumatizzata. Ma che pur ringiovanita negli acquisti presenta però molte incognite strutturali, dalla resa dei nuovi all’allenatore ai cambi tattici, e che insomma rischia di pagare proprio questo rispetto alle certezze contiane".
