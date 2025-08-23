"Era dai tempi di Maradona che il Napoli non era sulla carta favorito per lo scudetto come quest’anno. Il favore per Conte è evidente: una squadra titolare da scudetto a cui è stata aggiunta una panchina lunga (che potrebbe allungarsi ulteriormente), ma in verità con una dorsale nuova nuova che potrebbe tranquillamente essere quella di una squadra campione, tale è Milinkovic-Savic/Beukema/De Bruyne/Lucca (...). Le altre stanno facendo di tutto per aiutarlo".